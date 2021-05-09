10 мая сохранится высокая пожароопасность Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

За сутки в Алтайском крае ликвидировали 53 пожара, в 29 случаях из них горела суха трава, а в 17 — мусор. Об этом сообщает краевое управление МЧС.

- С начала суток до 15:00, в регионе ликвидированы 53 пожара (в том числе 29 случаев горения травы, 17 - мусора). В крае работает 900 патрульных групп, 149 патрульно-маневренных групп. Патрульными группами было выявлено 19 "травяных" пожаров, патрульно-маневренными группами потушено 10 возгораний, - рассказали в ведомстве.

Ситуация по-прежнему напряженная, 10 мая на территории Алтайского края ожидается высокая пожароопасность, будет ветреная (порывы до 20 метров в секунду) и сухая погода.