Число умерших от коронавируса в Алтайском крае на 9 мая 2021 года: 3034

бщее число заболевших на сегодня 50 272 человека. Фото: Олег УКЛАДОВ

По состоянию на 9 мая 2021 года, общее число умерших пациентов с подтвержденным коронавирусом составило 3034 человека. За последние сутки скончались шесть пациентов. Об этом сообщается на сайте правительства со ссылкой на оперативный штаб.

- За прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 63 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, включая бессимптомные. Выздоровели 48 пациентов. Зарегистрировали шесть смертельных случаев, - пишет оперштаб.

Общее число заболевших на сегодня 50 272 человека. В крае продолжается прививочная кампания, 145 тыс. человек полностью привиты, еще 50 тыс. поставили первую прививку.