Возбуждено уголовное дело. Фото: Олег УКЛАДОВ

Мошенники похитили у жительницы Барнаула 371 тысячу рублей. Это сделали под предлогом покупки криптовалюты. Об этом сообщает краевое управление МВД.

- 29-летняя горожанка написала заявление о том, что злоумышленники под предлогом покупки криптовалюты завладели деньгами в размере 371 000 рублей, - пишет ведомство.

По ее словам, она решила приобрести криптовалюту, скачала приложение, в котором зарегистрировалась. Она нашла продавца, перечислила ей деньги, а потом продавец перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в крупном размере».