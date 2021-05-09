В Барнауле оркестр МВД поздравил ветерана Великой Отечественной войны Александра Дороганова

Оркестр МВД Фото: Из материалов пресс-службы

Артисты культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю в солдатских гимнастерках под звуки оркестра исполнили под окнами дома ветерана в погонах патриотические песни, сообщает пресс-служба ведомства.

- Полковнику милиции в отставке Александру Дороганову вручили подарки с пожеланиями здоровья, мирного неба над головой, а также поблагодарили за огромное внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения, которое он уделяет и по сей день, пишет ведомство.

А самым душевным сюрпризом для фронтовика стал мини-концерт, организованный в его честь под окнами дома. Стоя на балконе, ветеран наблюдал за театрализованным поздравлением под всем знакомые музыкальные композиции.

В январе 1943 года 17-летним парнем Александр Дороганов был призван в Красную Армию. Прошел с боями от Смоленска до Кенигсберга.

Получил три ранения. За боевые заслуги награжден орденами Отечественной войны I и II степени, двумя орденами Красной Звезды, многочисленными медалями. Войну закончил командиром пулеметного взвода 67-го гвардейского стрелкового полка 22-й гвардейской дивизии.

Александр Михайлович Дороганов - настоящая легенда уголовного розыска Алтайского края. После войны он около 40 лет отдал этой службе. В трудовой книге Александра Михайловича всего две записи: фронтовая и о службе в милиции. Остальные записи - многочисленные благодарности.

За свою принципиальность, требовательность, настойчивость, инициативу, за огромное трудолюбие Александр Михайлович, заслуженный юрист РСФСР, заслуженный работник МВД, и по сей день пользуется огромным авторитетом у своих коллег и молодого поколения сотрудников органов внутренних дел.

Жители ближайших домов были приятно удивлены такому душевному сюрпризу. Аплодисменты и слова благодарности звучали в адрес ветерана в погонах, который в феврале этого года отметил 96-летие, и в адрес артистов, подаривших атмосферу праздника.

Такие мини-концерты в рамках акции «Ветеран нашего двора» в эти майские дни были организованы в нескольких дворах городов и районов края, где проживают ветераны.