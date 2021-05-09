В Барнауле 9 мая перекрыли несколько улиц

В Барнауле празднуют День Победы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на время празднования Дня Победы перекрыли движение по нескольким улицам. Об этом напоминает мэрия.

- В связи с подготовкой и проведением мероприятий 9 мая в Барнауле будет перекрыто движение всех видов транспорта на некоторых участках, - пишет администрация города.

Традиционно, это проспект Ленина от Молодежной до Чкалова. Ограничение будет действовать до 12.00. Потом частично улицу откроют, но участок от проспекта Строителей до Гоголя останется закрытым до 16.00.

В 13.00 возобновится движение по Социалистическому от Строителей до Молодежной. Участок Социалистического от ул.Молодежной до ул.Мерзликина будет закрыт до 20.00. По площади в районе Дворца культуры «Южный» (ул.Чайковского, 21) до 15.00.