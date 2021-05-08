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Здоровье8 мая 2021 11:10

Число умерших от коронавируса в Алтайском крае на 8 мая 2021 года: 3028

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Алтайском крае на 8 мая 2021 года
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
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За сутки скончались 10 человек.

За сутки скончались 10 человек.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Число умерших пациентов с подтвержденным коронавирусом в Алтайском крае на 8 мая 2021 года составило 3028 человек. За минувшие сутки скончались 10 пациентов. Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на оперативный штаб.

- По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 65 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, включая бессимптомные. Выздоровели 99 пациентов. Зарегистрировали десять смертельных случаев, - говорится в сводке.

Общее число заболевших за время пандемии составило 50 209 человек. Большинство из них уже здоровы.

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