Диана Гурцкая, сенатор Полетаев и победители патриотического конкурса исполнили песню «Тальяночка»

Сенатор Владимир Полетаев, победители конкурса «Мы помним! Мы гордимся!» Александр Вдовкин, Анжелика Чекурашева, Юлия Бочкарева и Заслуженная артистка Российской Федерации Диана Гурцкая представили свой музыкальный подарок ко Дню Великой Победы.

«До сих пор мы хранили этот подарок в секрете. Было известно только название – «Тальяночка». Ребята большие молодцы, выучили перед поездкой песню, а в студии звукозаписи показали себя настоящими профессионалами», — отметил организатор конкурса, сенатор Полетаев. — Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны, вечная память погибшим».

Главным призом в военно-патриотическом конкурсе «Мы помним! Мы гордимся!» стала поездка в Москву с посещением достопримечательностей и запись песни военных лет с Дианой Гурцкой.