В Барнауле на родительский день не будет бесплатных автобусов к кладбищам

Автобусы будут ходить в штатном расписании. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

В Барнауле на родительский день 11 мая не будет бесплатных автобусов к кладбищам, это связано с ограничениями по коронавиурсу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

- В этом году в родительский день (11 мая) в городе не будет традиционной бесплатной доставки жителей. К городским кладбищам 11 мая можно будет добраться на общественном транспорте, - рассказали в администрации.

Между тем, у кладбищ будут дежурить 8 поливомоечных машин, чтобы горожане могли набрать воды. Уборку мест общего пользования проведут в штатном режиме.