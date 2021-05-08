Глава алтайского центра Мой бизнес Антон Слободчиков ответит на вопросы предпринимателей

Антон Слободчиков.

Руководитель центра Мой бизнес Алтайского края Антон Слободчиков ответит на вопросы о предпринимательской среде. На портале правительства стартовал интернет-форум, который продлится до 12 мая. Об этом сообщает пресс-центр Алтайского фонда МСП.

- Традиционный интернет-форум руководителя центра Мой бизнес Антона Слободчикова стартовал на портале правительства Алтайского края. Прием вопросов открыт до 12 мая включительно, ответы будут опубликованы с 14.00 до 15.00. В этот час также можно обратиться в формате онлайн, - сообщает центр.

По состоянию на 8 мая, поступило более 10 вопросов о предпринимательской среде края, о мерах поддержки бизнеса и конкретных примерах таковой. Есть и ряд личных вопросов. Антон Слободчиков проводит форум во второй раз, в прошлом году поступило порядка 30 вопросов, по ряду из них были приняты оперативные решения в рамках полномочий спикера.