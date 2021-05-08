На Алтае тушат ландшафтные пожары Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае за сутки потушили 130 пожаров, большинство из них — 90 — пришлись на ландшафтные, когда горела сухая трава. Об этом сообщает краевое МЧС.

- Наиболее крупные возгорания травы произошли в садоводстве "Геолог" в Первомайском районе, в 5 километрах от Новороманово Калманского района и в селе Боровиха Первомайского района, - пишет ведомство.

В тушении участвовали 350 человек. Пожары происходит по вине человека, жителей просят не разводить костры, штрафуют, проводят профилактические мероприятия. В этом задействованы почти 900 патрульных.