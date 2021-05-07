Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 мая 2021 13:38

Уровень воды в Оби в Барнауле приближается к критической отметке

За сутки река поднялась на 20 сантиметров
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
КомментироватьОставить комментарий
Специалисты проводят мониторинг паводковой обстановки

Специалисты проводят мониторинг паводковой обстановки

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Уровень воды в Оби в районе Барнаула приближается к критической отметке. По данным на 7 мая 2021 года, он составил 526 сантиметров, а за сутки вода поднялась на 20 сантиметров. Об этом сообщается на сайте алтайского гидрометцентра.

По данным портала allrivers, средний уровень воды в Оби в этот день, по наблюдениям за 14 лет, составляет 399 см. Минимальный уровень в 196 см был зафиксирован в 2014 году, максимальный - 588 см в 2010 году.