Уровень воды в Оби в Барнауле приближается к критической отметке

Специалисты проводят мониторинг паводковой обстановки Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Уровень воды в Оби в районе Барнаула приближается к критической отметке. По данным на 7 мая 2021 года, он составил 526 сантиметров, а за сутки вода поднялась на 20 сантиметров. Об этом сообщается на сайте алтайского гидрометцентра.

По данным портала allrivers, средний уровень воды в Оби в этот день, по наблюдениям за 14 лет, составляет 399 см. Минимальный уровень в 196 см был зафиксирован в 2014 году, максимальный - 588 см в 2010 году.