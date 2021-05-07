За сутки на Алтае выгорело 35 гектаров леса

Карта горячих точек Фото: Из материалов пресс-службы

За сутки в Алтайском крае выгорела 35 гектаров, большая часть площадь пришлась на лесное хозяйство. Об этом сообщает региональное минприроды.

- Пожаром пройдено 35,12 га земли лесного фонда, - пишет ведомство.

Всего пострадало 12 участков лесного фонда. Пожароопасный сезон был объявлен в начале апреля, за это время произошло 51 возгорание, огнем было охвачено более 118 гектаров.

По данным МЧС, 7 мая прогнозируется чрезвычайная пожароопасность в западных районах. Жителей просят не разжигать огнем, не сжигать мусор.