Число умерших от коронавируса в Алтайском крае на 7 мая 2021 года: 3018

За сутки скончались 9 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число умерших в Алтайском крае пациентов с коронавирусом на 7 мая 2021 года составило 3018 человек. Только за минувшие сутки умерли 9 пациентов. Об этом сообщается на сайте краевого правительства со ссылкой на оперативный штаб.

- За весь период пандемии в Алтайском крае скончалось 3018 человек: 2104 случая смерти - от новой коронавирусной инфекции, 914 - от иных причин. За прошедшие сутки скончалось девять человек, в семи случаях смерть наступила от COVID-19, в двух - от иных причин, - пишет портал.

Уровень заболеваемости в регионе продолжает снижаться. За последние 24 часа зарегистрировано 63 случая. А общее число заразившихся составило более 50 тыс. человек.

Предполагается, что пандемия отступит, когда ковидом переболеет или вакцинируется не менее половины населения, тогда возникнет популяционный иммунитет. На сегодня в крае привиты или в процессе вакцинации более 200 тыс. человек.