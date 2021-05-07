Сейчас дело у прокурора. Фото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

В Горно-Алтайске будут судить мужчину за интимное фото любовницы. Он заснял спящую девушку в январе, а когда они расстались отправил кадры ее бывшему. Об этом сообщает республиканский следственный комитет.

- Он обвиняется в совершении преступлений по ч. 1 ст. 242 (незаконное распространение порнографических материалов) и ч. 1 ст. 137 УК РФ (незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия), - пишет ведомство.

Как оказалось, у обвиняемого и потерпевшей был романтический вечер. Девушка уснула, а мужчина заснял ее на видео. Потом их отношения закончились, но мужчина не был с этим согласен. Чтобы отомстить ей, он отправил скрин видео ее бывшему, так как думал, что они снова сошлись. Девушка написала заявление.

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