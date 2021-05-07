Вора задержали. Фото: Олег УКЛАДОВ

У барнаульца похитили 120 тысяч рублей, вором оказался его знакомый. Об этом сообщает краевая полиция.

- В полицию поступило заявление от барнаульца 1981 года рождения о том, что неизвестные похитили паспорт, документы на машину, ключи, деньги в размере 120 000 рублей и банковские карты. Общая сумма причинённого ущерба составила 130 000 рублей, - пишет ведомство.

Такая сумма оказалась у потерпевшего после продажи форматно-раскроечного станка. Сделку он решил отметить вместе с другом, они в номера, где начали распивать спиртное. Во время застолья мужчина уснул, а проснувшись, обнаружил пропажу своих вещей.

Полицейские задержали его приятеля и изъяли остаток денег – 60 тысяч рублей и похищенные вещи.