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В Рубцовске начались работы по сносу «Дома под шпилем», здание которого признали аварийным несколько лет назад. Об этом сообщает портал «Врубцовске».

- Признанный несколько лет назад аварийным «Дом под шпилем» начали сносить. На данный момент демонтирована кровля и частично окна, - пишет издание.

Дом находится в аварийном состоянии уже несколько лет. Два года назад местные журналисты даже провели пикет, чтобы привлечь внимание властей. На тот момент была угроза обрушения стены, после этого каркас здания усилили. Сейчас начались работы по сносу, когда они завершатся, издание не сообщает.