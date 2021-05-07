На Алтае привлекли осужденных на уборку памятников и мемориалов

Уборка памятников. Фото: материалы пресс-служб

В Алтайском крае осужденных привлекли к уборке памятников и мемориалов. В этом задействовано 120 человек, сообщает пресс-служба регионального ФСИН.

- Акция, приуроченная к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, в течение многих лет проводится в городах и селах Алтайского края. Ее проводит руководство УИИ совместно с органами местного самоуправления, - пишет пресс-служба.

В этом году к уборке памятников и мемориалов привлекли более 120 осужденных к обязательным работам. Они привели в порядок территории памятников, мемориалов, мест захоронений участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Убрали бытовой мусор, сухую траву и листву вокруг стел, расчистили газоны, подмели пешеходные дорожки, покрасили бордюры