Гигантскую георгиевскую ленту разместили под буквами «Барнаул» на склоне Нагорного парка

Размер конструкции — 9х60 метров. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В преддверии Дня победы в краевой столице разместили большую георгиевскую ленту на склоне Нагорного парка под буквами «Барнаул». Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, размер конструкции — 9х60 метров.

- Большая георгиевская лента, размещенная у подножия букв с названием нашего города, — это дань памяти всем барнаульцам, ушедшим на передовую, всем тем, кто ковал Победу на оборонных предприятиях в тылу, обеспечивал фронт продовольствием. Это наша благодарность поколению Победителей, – отметил председатель Попечительского Совета Фонда Владимира Шаманова «Защитники Отечества» Артём Шамков.

В мэрии призвали гостей и жителей города бережно относиться к установленной конструкции как одному из центральный символов Великой Победы.