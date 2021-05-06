На Алтае произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла

В Республике Алтай 5 мая произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла. Об этом сообщают в региональном МЧС.

– 5 мая 2021 года в 14.02 по местному времени от Алтае-Саянского филиала единой геофизической службы РАН поступило сообщение о том, что в 13.57 в 30 км от южнее населенного пункта Беляши Кош-Агачского района было зарегистрировано сейсмическое событие силой в эпицентре 4,5 магнитуд, – сообщают в пресс-службе МЧС.

Землетрясение было настолько слабым, что местные жители даже не заметили толчки. Жертв и разрушений нет.

Однако спасатели предупреждают, что подобные сейсмические события могут провоцировать сход лавин в горах, поэтому туристам стоит обращать на это внимание.