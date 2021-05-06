Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 6 мая 2021 года составило 50 081

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 66 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Выписавшихся из больниц на одного меньше – 65 пациентов.

– По состоянию на 6 мая находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 760 человек. Кроме этого, 209 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – сообщается в актуальной сводке оперштаба.

На сегодняшний день состояние 186 пациентов в крае оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 77 человек. В коечном фонде остаются свободными 337 мест.