На Алтае полиция разыскивает мошенника, который обманул мужчину на 1 млн рублей

В Алтайском крае сотрудники полиции разыскивают мошенника, который обманул потерпевшего на сумму более одного миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

– Потерпевший пояснил полицейским, что к нему поступил телефонный звонок от знакомого, проживающего в городе Заринске, который сообщил ему, что готов продать по сходной цене дизельное топливо. Для этого злоумышленник сказал, что покупателю необходимо перевести на счёт 1 053 600 рублей, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Злоумышленник пообещал, что топливо отпустят в Барнауле, как только деньги поступят на счет. Обманутый предприниматель перевел деньги, но вот товар так и не получил. Возбуждено уголовное по статье 159 УК РФ – мошенничество.