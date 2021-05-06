В Алтайском крае появился первый за Уралом передвижной храм-автомобиль

В Алтайском крае появился первый храм на колесах, сообщают «Вести Алтай». Это первая подобная церковь за Уралом.

Отмечается, что «алтарь на колёсах» создан, прежде всего, для сопровождения Всероссийского крестного хода в село Коробейниково, который уже более 20 лет проходит в Алтайском крае в конце июня. Мобильный храм станет заменой скинии – большой палатки, в которой на пути крестного хода совершались богослужения.

На сегодняшний день идет работа по обустройству храма-автомобиля. Выехать на дорогу по планам он должен в следующем году.