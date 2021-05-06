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Здоровье6 мая 2021 7:51

Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 6 мая 2021 года составило 3009

Мы собрали последние новости о числе умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 6 мая 2021 года
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали еще восемь смертей среди больных коронавирусом. Из них пять человек скончались непосредственно от COVID-19, сообщает региональный оперштаб.

– Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 50 081 человек, в т.ч. 3 428 детей. Выздоровели всего 44 998 человек. Умерло 3 009 человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 097 человек; иные причины смерти – 912 человек, – сообщается в сводке оперштаба.

На сегодняшний день на лечении в госпиталях находятся 760 пациентов с коронавирусом. Там же лежат 209 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с ковидом.

Коронавирус Covid-19Коронавирус в Алтайском крае 2021: последние новости