В Алтайском крае ветераны ВОВ могут получить бесплатную юридическую помощь

В Алтайском крае в преддверии Дня Победы проводят выездные юридические консультации ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, инвалидов. Об этом сообщают в пресс-службе Минсоцзащиты региона.

– Основная часть вопросов касается социального обеспечения: начисление пенсий, коммунальные платежи, благоустройство. Также за помощью к юристам обращаются с жилищными вопросами, – рассказывают в пресс-службе ведомства.

В крае работает горячая линия по вопросам оказания бесплатной юридической помощи в Алтайском крае - (3852) 54-84-50.