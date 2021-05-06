На Алтае остаются подтопленными три приусадебных участка

По последним данным, в Алтайском крае остаются подтопленными в связи с паводком три приусадебных участка в селе Ельцовке. Как сообщают в ГУ МЧС по региону, пока что превышены опасные отметки уровня воды на реке Чумыш в Ельцовском районе и реке Чапша Красногорского района.

– На остальных водных объектах фиксируется стабильное снижение уровней воды, за исключением низовий реки Чарыш и реки Чумыш. Гидрологическая обстановка в верховьях Оби стабилизируется, – рассказали в пресс-службе МЧС по Алтайскому краю.

Отмечается, что ы ближайшие трое суток не прогнозируется осадков, которые могли бы повлиять на динамику уровня воды в реках.