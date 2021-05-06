После гибели туристки во время сплава на Алтае возбудили уголовное дело

В Алтайском крае возбудили уголовное дело после гибели туристки во время сплава по реке Песчаная в Смоленском районе. Об этом сообщает пресс-служа краевого Следкома.

– По данным следствия, днем 2 мая 2021 года в Смоленском районе при осуществлении сплава по реке Песчаная опрокинулось надувное маломерное судно – рафт с туристами из Новосибирской области. В результате происшествия 47-летняя женщина не смогла выплыть и утонула, ее тело было обнаружено в этот же день спасателями недалеко от поселка Красная горка, – рассказали в пресс-службе СК.

Дело завели по части 1 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности. На данный момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, которые могли быть причастны к совершению преступления.