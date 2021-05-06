Власти Барнаула хотят заказать научное исследование пассажиропотока за 24,5 млн рублей

Власти Барнаула планируют провести научное исследование городского пассажиропотока стоимостью 24,5 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на портале Госзакупок.

– Выполнение научно-исследовательской работы, связанной с разработкой проекта комплексной схемы транспортного обслуживания населения города Барнаула общественным транспортом, с проведением инструментального обследования пассажирских потоков, – говорится в описании объявления.

От подрядчика требуется путем анализа пассажиропотока в Барнауле создать оптимальную схему движения общественного транспорта. Заявки на участие в аукционе можно подать до 2 июня 2021 года. Предполагается, что все работы по контракту должны быть выполнены до февраля 2022 года.