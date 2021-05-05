Обгоревший труп мужчины нашли недалеко от Славгорода

Предполагаемого убийцу уже задержали Фото: Олег УКЛАДОВ

Обгоревший труп мужчины нашли в селе Селекционное возле Славгорода. Как сообщают «Славгородские Вести», жестокое убийство мог совершить знакомый убитого.

ЧП произошло еще 25 апреля. В МО МВД России «Славгородский» рассказали, что в этот злополучный день в одном из домов компания из трех человек распивала алкоголь.

- Ранее неоднократно судимый гражданин повздорил с односельчанином. Взяв в руки нож, он нанёс знакомому удар в грудную клетку, что привело к смерти мужчины, - пояснили полицейские.

В итоге подозреваемый и его приятель решили избавиться от трупа: тело поместили в тележку и вывезли в ближайшую посадку, а затем подожгли, чтобы скрыть следы преступления. Однако на следующий день местные жители нашли обгоревший труп и сообщили в полицию.

Предполагаемого убийцу уже задержали.