В Барнауле начали обрабатывать территории от клещей

Через две недели территории обработают повторно
Фото: Олег УКЛАДОВ
Парки, скверы и другие зеленые уголки Барнаула начали обрабатывать от клещей. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, работы выполняет ООО Дезинфекционный центр «Биоальтернатива».
- Акарицидная (противоклещевая) обработка территорий – это мера по уничтожению наиболее опасных видов клещей, которая максимально снижает численность клещей и предотвращает их размножение и распространение. Обработка от клещей безопасна для людей и обеспечивает защиту территории на несколько месяцев. Обработка проводится в начале весны и осени, когда клещ максимально активен, - отметили в мэрии.
Пока что проводят первичную обработку, через две недели территории обработают повторно.
От клещей обработали следующие территории:
- бывший парк «Юбилейный»;
- парк Целинников;
- березовая роща по улице Солнечная Поляна от улицы Юрина до проспекта Космонавтов;
- берег реки Пивоварка;
- зеленый массив по проспекту Космонавтов от улицы Солнечная Поляна до проспекта Ленина;
- сквер около администрации Ленинского района;
- памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в селе Гоньба;
- парк поселка индивидуальной застройки Научного Городка;
- детская площадка поселке Казенная Заимка;
- детская и спортивная площадки в поселке Берёзовка;
- зеленые зоны и детскую площадку в многоэтажной застройке поселка Научный Городок.