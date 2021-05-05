В Барнауле начали обрабатывать территории от клещей

Через две недели территории обработают повторно Фото: Олег УКЛАДОВ

Парки, скверы и другие зеленые уголки Барнаула начали обрабатывать от клещей. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, работы выполняет ООО Дезинфекционный центр «Биоальтернатива».

- Акарицидная (противоклещевая) обработка территорий – это мера по уничтожению наиболее опасных видов клещей, которая максимально снижает численность клещей и предотвращает их размножение и распространение. Обработка от клещей безопасна для людей и обеспечивает защиту территории на несколько месяцев. Обработка проводится в начале весны и осени, когда клещ максимально активен, - отметили в мэрии.

Пока что проводят первичную обработку, через две недели территории обработают повторно.

От клещей обработали следующие территории:

- бывший парк «Юбилейный»;

- парк Целинников;

- березовая роща по улице Солнечная Поляна от улицы Юрина до проспекта Космонавтов;

- берег реки Пивоварка;

- зеленый массив по проспекту Космонавтов от улицы Солнечная Поляна до проспекта Ленина;

- сквер около администрации Ленинского района;

- памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в селе Гоньба;

- парк поселка индивидуальной застройки Научного Городка;

- детская площадка поселке Казенная Заимка;

- детская и спортивная площадки в поселке Берёзовка;

- зеленые зоны и детскую площадку в многоэтажной застройке поселка Научный Городок.