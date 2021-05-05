В Барнауле уничтожат почти тонну санкционных груш

Всего было изъято 74 ящика свежих груш Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле отправят на свалку почти тонну санкционных груш. Как сообщили в пресс-службе Алтайской таможни, фрукты нашли в двух городских магазинах.

- Санкционные груши «Конференция» весом 942,2 кг изъяты в ходе совместной проверки Алтайских таможенников, сотрудников Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Барнаульской транспортной прокуратуры, - пишут специалисты.

Всего было изъято 74 ящика свежих груш. На таре упаковки и по внешнему виду было определено, что они схожи с товарами Евросоюза, запрещенными к ввозу. Документов у продавцов не было.

К слову, это уже не первая партия санкционных товаров, которую нашли сотрудники Алтайской таможни в этом году. Ранее из барнаульских магазинов изъяли больше 25 кг европейских сыров и больше 250 кг яблок.