Мотоциклист пострадал в ДТП на Алтае

ДТП на Алтае Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

3 мая в Горно-Алтайске столкнулись легковушка и мотоцикл. В аварии пострадал один человек, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

– Предварительно установлено, что 31-летняя горожанка за рулем Toyota Avensis, отъезжая от обочины, не убедилась в безопасности маневра, не уступила дорогу и столкнулась с мотоциклом Racer P6, под управлением 35-летнего жителя села Алферово, – отметили в ведомстве.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы различной степени тяжести. Пострадавшего госпитализировали в Республиканскую больницу.

Известно, что водители были трезвые. Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП.