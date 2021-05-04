Более 100 пожаров произошло за сутки в Алтайском крае

В работе по мониторингу обстановки участвует и беспилотная авиация Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае остается сложной ситуация с пожарами. За минувшие сутки произошло более 100 возгораний, сообщает региональное управление МЧС.

– Силами пожарной охраны в регионе ликвидировано 138 пожаров, из них 19 - горение мусора, 99 - ландшафтных пожаров. В работе активно задействована добровольная пожарная охрана (за сутки добровольцы участвовали в работе по тушению пожаров в 27 случаях), – уточнили в ведомстве.

Спасатели активно проводят рейды, уже обследовали более 900 жилых домов. Специалисты беседуют с местными жителями, предупреждают их о высоком риске возникновения пожаров, вручают памятки.

В работе по мониторингу обстановки участвует и беспилотная авиация. В минувшие сутки провели облет в Первомайском районе, над территорией садоводств "Янтарное", "Феникс", "Сибирь", "Мечта", "Надежда".