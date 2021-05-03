Более 14 тысяч человек на Алтае выбрали территории для благоустройства в 2022 году

Голосование по благоустройству продлится по 30 мая Фото: Олег УКЛАДОВ

На сайте 22.gorodsreda.ru продолжается голосование за городские территории для благоустройства в 2022 году, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

- В электронном голосовании участвуют жители восьми городов региона. К голосованию присоединились уже более 14 тысяч человек. Самые активные - из Рубцовска (более 3,3 тыс. голосов), Барнаула (более 2,3 тыс.) и Славгорода (почти 2 тыс.), - отметили в правительстве.

Всего на выбор представлено 90 территорий. Из них отберут 15 по числу голосов.

Голосование продлится по 30 мая. Участвовать смогут жители края старше 14 лет. Пройти авторизацию можно по номеру телефона или через Госуслуги.

Вопросы можно задать круглосуточно бесплатно по тел. 8-800-600-20-13.

Отмечается что объекты благоустроят по нацпроекту «Жилье и городская среда».