Жители Барнаула собственными силами решили построить дорогу

В этом году на ремонт дорог краю выделили более 1 млрд рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульском поселке Борзовая Заимка жители сами решили построить дорогу, так как городские власти ссылаются на отсутствие средств, сообщается в паблике Барнаул 22.

- Весь поселок заасфальтирован, кроме двух улиц - Удачной и соседней. В распутицу они утопают в грязи. Общая протяженность - всего километр. Несколько лет мы писали в администрацию Центрального района, но безрезультатно, - говорят местные жители.

Власти ссылаются на ограниченное финансирование, из-за чего ремонт улицы в Борзовке невозможен. Устав от переписок, на общем собрании жители Удачной улицы решили собственными силами на собственные средства сделать ремонт. Грязь терпеть уже никто не может.

- В данный момент уже происходит корчевание пней на нашей улице, - рассказал один из жителей.

Их возмущает, что все это происходит тогда, когда в марте правительство выделило более 1 млрд рублей на дороги в крае.