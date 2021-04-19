В Алтайском крае назначили замминистра культуры региона

Дмитрий Аристов. Фото: Министерство культуры Алтайского края

В Алтайском крае 19 апреля назначили замминистра культуры региона. Им стал начальник отдела музейной деятельности и связей с общественностью Дмитрий Аристов. Об этом сообщается на сайте министерства.

- К исполнению обязанностей заместителя министра культуры Алтайского края приступил начальник отдела музейной деятельности и связей с общественностью Дмитрий Аристов, - сообщает ведомство.

Распоряжение уже подписал губернатор. Аристов окончил алтайский политех по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Он будет вести вопросы строительства, ремонта и реконструкции объектов культуры.