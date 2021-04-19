В Барнауле пройдет Весенний Кубок Чистоты

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В Барнауле 24 апреля на слиянии Пивоварки и Барнаулки пройдет Весенний Кубок Чистоты. Это масштабный всероссийский турнир, который объединяет 55 городов России. Об этом сообщают организаторы.

- Эко-движение «Мусора.Больше.Нет,Барнаул» при поддержке отдела по охране окружающей среды приглашают сразиться за Кубок Чистоты, - говорится в анонсе мероприятия.

Турнир проходит уже в пятый раз. За все время участники собрали почти 12 тонн мусора. Почти половина была отправлена на переработку. Участников ждут к 12.00 в районе остановки ул. Школьная ул.Кутузова.

Участников разделят на команды по четыре человека, для этого нужно зарегистрироваться по ссылке.

В финале «Чистых Игр» всех ждет пикник, а победителей наградят призами.