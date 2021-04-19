Девушка спустила все деньги. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 22-летняя жительница украла из банкомата забытые 200 тысяч рублей. Ее нашли и возбудили уголовное дело о краже, сообщает краевое управление МВД.

- В отдел полиции поступило заявление от 61-летнего местного жителя о том, что неизвестные похитили у него денежные средства в размере 200 тысяч рублей, забытые в банкомате, - пишет ведомство.

Мужчина собирался снять деньги, выполнил все действия, но забыл их. Когда он опомнился, денег уже не было – их забрала себе 22-летняя девушка. Ее задержали, но к тому моменту она уже успела спустить все деньги.