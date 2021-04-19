В Алтайском крае начнут курсировать дополнительные пригородные поезда

С 1 мая изменяется периодичность курсирования пригородных поездов до Ребрихи Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в связи с началом дачного сезона, с 24 апреля, начнут курсировать дополнительные пригородные поезда. Об этом сообщает региональный минтранс.

- В преддверии дачного сезона компания «Алтай-Пригород» назначает дополнительные пригородные поезда, - пишет ведомство.

Поезда до станции Заринская будут курсировать ежедневно, кроме пятницы и вторника. До Овчинниково и Баюново – все дни, кроме вторника. До станции Алейская по выходным и праздничным дням.

С 1 мая изменяется периодичность курсирования пригородных поездов до Ребрихи – теперь каждый день, кроме четверга.