Вор написал явку с повинной. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске полицейские задержали вора, он похитил микроволновку и 400 рублей. Об этом сообщает краевое управление МВД.

- С заявлением о краже в отдел полиции «Приобский» обратился 34-летний житель Бийска. Мужчина пояснил, что из его дома пропала микроволновая печь и 400 рублей, - рассказали в ведомстве.

Вскоре установили подозреваемого, им оказался 40-летний бийчанин, который некоторое время проживал в квартире заявителя, и они вместе злоупотребляли алкоголем. После очередного застолья, пока хозяин спал, мужчина собрал свои вещи, а также прихватил с собой еще и чужое имущество.

Похищенное он продал за 1 тыс. рублей.