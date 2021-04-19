Сейчас гадалку разыскивают. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске разыскивают гадалку, обманувшую пенсионерку на 50 тысяч рублей. Она провела ритуал снятия негативной энергии, сообщает региональное управление МВД.

- 68-летняя пенсионерка передала непрошеной гостье 50 тысяч рублей, та их упаковала в платок и сказала, что ночью проведет ритуал по снятию негативной энергии, а затем вернет. За свои услуги маг попросила 1,5 тысячи рублей, - пишет ведомство.

Гадалка постучалась в дом пенсионерке, попросила милостыню, а потом сказала, что на пожилой женщине порча, и принес ее ветер. Она провела ряд манипуляций, для которых попросила принести куриное яйцо и все имеющиеся деньги. Естественно, что когда она сорвала «куш», она больше не вернулась. По факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.