Число умерших от коронавиурса в Алтайском крае на 19 апреля 2021 года: 2885

Ковид на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Число умерших от коронавиурса в Алтайском крае на 19 апреля 2021 года составило 2885 человек. Об этом сообщает мэрия со ссылкой на оперативный штаб.

- Общее число заболевших составляет 48 789 человек. Выздоровели 43 737 человек. Умерло 2 885 человек, - пишет администрация города.

За минувшие сутки скончались 9 пациентов, у которых был подтвержден ковид. Сейчас в тяжелом состоянии находится 185 пациентов, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 82.

Картины диагностирования коронавируса выглядит следующим образом: 12855 – у больных внебольничной пневмонией, 28119– у заболевших ОРВИ, в 7815 случаях – бессимптомное течение.