Скрин видео Фото: со страницы vk.com/incident_22

В Барнауле ребенка чуть не убило кирпичом. ЧП произошло по адресу Шумакова, 11. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул».

- Инцидент произошел по адресу Шумакова, 11. Как видно на записи с камеры видеонаблюдения, ребенок заходит в подъезд и буквально через пару секунд около входной двери падает кирпич и разлетается на мелкие осколки, - сообщает сообщество.

К счастью, мальчик не пострадал. Однако в Барнауле есть и другие истории. В январе 2019 года женщине проломило голову упавшей облицовочной плиткой.