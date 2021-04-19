Человек выпал с балкона. Скрин публикации. Фото: со страницы vk.com/incident_22

В Барнауле с балкона выпал человек. ЧП произошло в понедельник, 19 апреля, по адресу 65 лет Победы, 9. Об этом сообщают очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

- Как сообщает очевидец, по адресу 65 лет Победы, 9 с балкона выпал человек. На фотографии с места происшествия видно, что тело накрыто, место происшествия огорожено сигнальной лентой, - сообщает паблик.

Сейчас на месте происшествия работает полиция, выясняются обстоятельства произошедшего. По факту проводится проверка.