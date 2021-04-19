Погода в Алтайском крае на 19 апреля 2021 года: ожидается усиление ветра

Погода на 19 апреля 2021 года. Фото: Дарья САВЕНКО

19 апреля 2021 года в Алтайском крае испортится погода. Синоптики обещают усиление ветра. Об этом сообщает региональное МЧС.

- В Алтайском крае утром 19 апреля ожидается усиление ветра до 22 м/с. На большей части территории края небольшие, по востоку, умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, - пишет ведомство.

В отдельных районах может выпасть снег, а на дорогах будет гололедица. Жителей просят быть внимательными, при усилении ветра держаться подальше от старых деревьев, не застекленных балконов и домов из-за возможного обрушения крыши.