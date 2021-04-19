В Алтайском крае на ремонт сельского детсада потратят 2,4 млн рублей

Всего на ремонт детсадов в этом году выделят 230 млн рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в Романовском районе в 2021 году на ремонт Тамбовского детсада потратят 2,4 млн рублей. Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на минобр региона.

- В Тамбовском детском саду Романовского района заменят окна и двери. На эти цели направили почти 2 миллиона 400 тысяч рублей, - сообщает правительство.

Всего в регионе в этом году отремонтируют 26 детских садов в Алейском, Бурлинском, Быстроистокском и еще 15 районах, а также пяти городах, включая Бийск и Заринск. На эти цели выделили почти 230 млн рублей из краевого бюджета.