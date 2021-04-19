В Барнауле проведут испытания теплосетей

В Барнауле проведут испытания Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле в 10.00 понедельника, 19 апреля, начнут испытания теплосетей по контуру ТЭЦ-3. Об этом сообщает мэрия.

- Испытания повлекут отключение отопления для детских и лечебных учреждений, а также горячей воды для отдельной категории потребителей, - пишет мэрия.

Речь идет о домах с неавтоматизированными системами горячего водоснабжения, калориферными установками, отопительными системами с непосредственной схемой присоединения.

Испытания пройдут в два этапа 19 апреля максимально горячую воду пустят по контуру в границах Попова, Антона Петрова, Малахова, Гущина, Северо-Западная, Советской Армии, Власихинская, Павловский тракт, а также пос. Спутник и Новосиликатный.

21 апреля испытания пройдут в пределах домов, расположенных на улицах Солнечная Поляна, Гущина, Малахова, Антона Петрова, Попова и Павловский тракт. Для части жителей Железнодорожного, Центрального и Индустриального районов в границах улиц Молодежная, Партизанская, Короленко, Челюскинцев, а также Змеиногорский тракт.

Испытания будут длиться до 20.00.