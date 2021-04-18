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Происшествия18 апреля 2021 13:37

В Барнауле во время пожара эвакуировали 20 человек

Возгорание началось в квартире на третьем этаже
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
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Жильцов эвакуировали.

Жильцов эвакуировали.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле во время пожара эвакуировали 20 человек из дома по Северному Власихинскому проезду. Возгорание началось в квартире на третьем этаже 17 апреля около 2 часов ночи. Об этом сообщает краевое управление МЧС.

- На пульт диспетчера пожарной связи в 1.51 потупило сообщении о пожаре на третьем этаже в одной из квартир, - рассказали спасатели.

Площадь пожара составила около 10 квадратных метров, от огня пострадали потолок, стены, домашние вещи и мебель. К счастью, никто не пострадал.

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