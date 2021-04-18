Клещи. Фото: Анна СЕМИНА

На Алтае 28 человек пострадали от присасывания клещей, половина из них — дети. Данные по состоянию на 16 апреля 2021 года сообщает региональный Роспотребнадзор.

- С начала сезона активности клещей в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратилось более 28 человек из 18-ти районов Алтайского края, из них 14 детей до 14 лет, - пишет ведомство.

Основная опасность заключается в том, что клещи являются переносчиками энцефалита и прочих инфекций. Жителям советую прививаться и использовать при выезде на природу средства от насекомых. Клещи остаются активными до конца июня.