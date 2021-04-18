Жителя Рубцовска задержали с пакетиком «скорости»

По факту возбудили уголовное дело. Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские полицейские задержали жителя Рубцовска, у которого при себе обнаружился пакетик с наркотиком - «скорости». Об этом сообщает краевое управление МВД.

- В районе дома по улице Сельмашской при личном досмотре у гражданина 1996 года рождения обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом. Изъятое оказалось наркотическим средством N-метилэфедрон («скорость») массой один грамм, - пишет ведомство.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере). Рубцовчанину грозит до десяти лет тюрьмы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.