За сутки в Алтайском крае от ковида скончались 6 человек

Все они находились в тяжелом состоянии. Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки, по состоянию на 18 апреля 2021 года, в Алтайском крае от коронавиурса скончались шесть человек. Это почти в двое меньше, чем в среднем месяц назад. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона со ссылкой на оперативный штаб.

- За прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 87 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, включая бессимптомные. Выздоровели 72 пациента. Зарегистрировали 6 смертельных случаев, - сообщает оперштаб.

Всего в Алтайском крае ковидом заразились 48 703 человека, большинство из них уже здоровы. В процессе вакцинации находятся больше 150 тыс. человек.