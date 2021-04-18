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Здоровье18 апреля 2021 9:33

За сутки в Алтайском крае от ковида скончались 6 человек

Суточное число погибших начало постепенно снижаться
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
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Все они находились в тяжелом состоянии.

Все они находились в тяжелом состоянии.

Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки, по состоянию на 18 апреля 2021 года, в Алтайском крае от коронавиурса скончались шесть человек. Это почти в двое меньше, чем в среднем месяц назад. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона со ссылкой на оперативный штаб.

- За прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 87 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, включая бессимптомные. Выздоровели 72 пациента. Зарегистрировали 6 смертельных случаев, - сообщает оперштаб.

Всего в Алтайском крае ковидом заразились 48 703 человека, большинство из них уже здоровы. В процессе вакцинации находятся больше 150 тыс. человек.

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